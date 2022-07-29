Массовое убийство украинских пленных в Еленовке: в Офисе президента требуют реакции ООН

29 июля, 13:58
Михаил Подоляк заявил, что РФ пытается дискредитировать Украину перед мировым сообществом (Фото:ОПУ)

Михаил Подоляк заявил, что РФ пытается дискредитировать Украину перед мировым сообществом (Фото:ОПУ)

В Офисе президента Владимира Зеленского потребовали реакции международного сообщества на массовое убийство российскими захватчиками украинских пленных, которых держали в оккупированной РФ Еленовке.

Об этом в пятницу, 29 июля, написал у себя в Twitter советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

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По его словам, удар по зданию, в котором удерживались украинские военнопленные, является циничной и продуманной операцией РФ под ложным флагом, чтобы обвинить Украину.

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«Нам известно, что Россия перевела часть украинских защитников в этот барак за несколько дней до попадания и зафиксированных обстрелов с российской стороны. Цель этого преступления — информационно дискредитировать Украину перед партнерами и сорвать поставки оружия. Но прежде всего это умышленное, циничное, продуманное массовое убийство украинских пленных, которое требует жесткого расследования. Требуем реакции ООН и международных организаций», — подчеркнул Подоляк.

https://www.youtube.com/embed/E6WVGlQFn6g
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https://twitter.com/Podolyak_M/status/1552966140045021185
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Пленные Военные преступления Российские военные провокации Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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