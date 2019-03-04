В одном из университетов Николаева студент во время вручения диплома признался, что купил его за $350 - видео
В Черноморском национальном
университете имени Петра Могилы в Николаеве разгорелся скандал в связи с заявлением
одного из студентов, который во время церемонии вручения диплома признался, что
купил его за $350.
Об этом сообщил
портал NikLife, опубликовав соответствующее видео.
На нем видно, как
молодой человек, который учился на факультете физического воспитания и спорта,
пытается выступить с изобличительной речью, однако декан Андрей Чернозуб
препятствует ему в этом, отбирая микрофон.
После этого в
ситуацию вмешались и другие выпускники, которые вытолкали студента со сцены.
"350
долларов я заплатил за диплом. Работал в Польше. Спасибо, большая
честь...", – прокричал молодой человек перед тем, как покинуть актовый
зал.
В свою очередь
Чернозуб позже заявил у себя в Facebook, что написал
заявление в полицию, чтобы проверить слова студента о купленном дипломе.