19 сентября 2018, среда

В одном из университетов Харькова убили мужчину

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Убийство произошло во время празднования дня рождения
Фото: полиция

Убийство произошло во время празднования дня рождения

Вечером во вторник, 18 сентября, в Харьковском национальном университете имени В.Н. Каразина произошло убийство.

Как сообщили в харьковской полиции, мужчина, который работает телефонистом, решил отпраздновать свой день рождения в одном из кабинетов на 9-м этаже университета. Во время застолья между ним и одним из трех приглашенных товарищей возникла пьяная ссора. В результате мужчина несколько раз ударим кухонным ножом в область шеи своего товарища.

В результате 56-летний харьковчанин погиб на месте происшествия. Его тело обнаружили на лестнице 9-го этажа.

"Потерпевший пытался убежать от нападавшего и выбежал из кабинета. На лестнице он потерял сознание. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть мужчины", - рассказал начальник Шевченковского отдела полиции Эдуард Коваленко.

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По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Злоумышленник задержан, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении.

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