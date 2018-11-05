В одном из ТЦ Днепра автомат для печати фото транслировал порно - видео

В Днепре автомат для печати фото в торговом центре Мост-сити транслировал порно-ролик.
Об этом сообщил Информатор, опубликовав соответствующее видео, снятое одним из очевидцев.
Как отмечается, в PhotoBoom можно распечатать фото как с Instagram, так и с Facebook, но представители ТЦ предположили, что порно было запущено кем-то именно со второй соцсети.
На период расследования инцидента подключение к социальным сетям через автомат заблокировано.
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Комментарии
Правила комментирования