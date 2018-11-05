В одном из ТЦ Днепра автомат для печати фото транслировал порно - видео

О странном поведении автомата рассказал один из очевидцев

В Днепре автомат для печати фото в торговом центре Мост-сити транслировал порно-ролик.

Об этом сообщил Информатор, опубликовав соответствующее видео, снятое одним из очевидцев.

Как отмечается, в PhotoBoom можно распечатать фото как с Instagram, так и с Facebook, но представители ТЦ предположили, что порно было запущено кем-то именно со второй соцсети.

На период расследования инцидента подключение к социальным сетям через автомат заблокировано.