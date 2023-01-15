В одном из российских танковых батальонов осталось всего 10 танков и 30 солдат — Генштаб

15 января, 08:55
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Российские оккупанты в Украине продолжают нести большие потери в технике и личном составе (архивное фото) (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Российские оккупанты в Украине продолжают нести большие потери в технике и личном составе (архивное фото) (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

В одном из танковых батальонов 26 танкового полка РФ, участвующего в боевых действиях на Купянском направлении, по состоянию на 12 января осталось лишь 10 исправных танков Т-80БВ и около 30 оккупантов.

Как сообщают в Генштабе ВСУ, остальные вражеские танки были либо уничтожены, либо выведены из строя.

В танковом батальоне общевойсковых полков и дивизий РФ обычно 31 танк и 149 единиц личного состава.

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Отмечается, что противник продолжает ежедневно нести потери в живой силе. Так, 12 января, в направлении Старобельска Луганской области, осуществлялась эвакуация около 50 человек раненого личного состава противника, действовавших недалеко от Сватового.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Танки Харьковская область Российские военные Российская армия Российские танки Танковое подразделение Танк танковая бригада Купянск Война России против Украины российские потери потери врага

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