В одном из супермаркетов Киева сняли кота, поедавшего в витрине мясную продукцию
Вчера, 12:37
В Сети появились видео очевидцев с котом, который поедает мясную продукцию в витрине одного из киевских супермаркетов.
По словам пользователя Facebook Яны Новик, опубликованные кадры были сняты в магазине Велика кишеня на Печерске, однако подтверждения этой информации на данное время нет.
Отметим, что подобные случаи в столичных супермаркетах не единичны. Ранее в одном из них кошка справила нужду в ящик с сахаром.
В другом случае животное забралось в холодильник, чтобы полакомиться колбасой.