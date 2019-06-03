В одном из супермаркетов Киева сняли кота, поедавшего в витрине мясную продукцию Вчера, 12:37 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Яны Новик/Facebook По некоторым данным, видео было снято на Печерске Скриншот с видео Яны Новик/Facebook

В Сети появились видео очевидцев с котом, который поедает мясную продукцию в витрине одного из киевских супермаркетов.

По словам пользователя Facebook Яны Новик, опубликованные кадры были сняты в магазине Велика кишеня на Печерске, однако подтверждения этой информации на данное время нет.

Отметим, что подобные случаи в столичных супермаркетах не единичны. Ранее в одном из них кошка справила нужду в ящик с сахаром.

В другом случае животное забралось в холодильник, чтобы полакомиться колбасой.