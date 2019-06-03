Фредерик Кемп
Китайский броманс Путина
Антон Тютюн
Совет Марку Цукербергу
Александр Гольц
Свита голого Путина
Александр Пасховер
Когда и зачем делать зарядку?
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

В одном из супермаркетов Киева сняли кота, поедавшего в витрине мясную продукцию

Вчера, 12:37
Цей матеріал також доступний українською
В одном из супермаркетов Киева сняли кота, поедавшего в витрине мясную продукцию - фото

Скриншот с видео Яны Новик/Facebook

По некоторым данным, видео было снято на Печерске

В Сети появились видео очевидцев с котом, который поедает мясную продукцию в витрине одного из киевских супермаркетов.

По словам пользователя Facebook Яны Новик, опубликованные кадры были сняты в магазине Велика кишеня на Печерске, однако подтверждения этой информации на данное время нет.

Отметим, что подобные случаи в столичных супермаркетах не единичны. Ранее в одном из них кошка справила нужду в ящик с сахаром.

Читайте также:
 В Ровно в одном из супермаркетов среди продуктов обнаружили крысу - видео

В другом случае животное забралось в холодильник, чтобы полакомиться колбасой.

Теги:   Видео Животные Коты Мясо Супермаркеты Киев

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

События

Вчера, 16:13

img
Конфликт вокруг Одесского медуниверситета: полиция задержала больше 40 участников беспорядков
Политика

Вчера, 16:48

img
Украина не будет торговать территорией и суверенитетом — Зеленский
События

Вчера, 09:20

img
Вступила в силу новая редакция Украинского правописания

ТОП 3

События

2 июня, 09:21

img
Медицинская реформа. Следующий год будет немного шоковым — Супрун
16886
События

2 июня, 20:37

img
Матиос созывает совещание из-за видео захвата Румынией Буковины
11923
События

Вчера, 20:48

img
Убийство ребенка в Переяславе-Хмельницком: полицейским объявят новое подозрение
9538