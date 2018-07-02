02 июля 2018, понедельник

В одном из супермаркетов Киева очевидец снял кота, поедавшего в холодильнике мясные изделия

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Руководство магазина комментировать ситуацию отказалось
Скриншот

Руководство магазина комментировать ситуацию отказалось

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как в одном из столичных супермаркетов кот пробрался в холодильник, чтобы полакомиться мясной продукцией.

Соответствующие кадры опубликовала в Facebook Екатерина Чернецова.

"Муж в Континенте снял только что...", - написала она в комментарии к видео, которое опубликовала в сообществе Виноградарь.

Как сообщает Информатор, руководство магазина, в котором, по словам женщины, произошел инцидент с котом, обсуждать ситуацию отказались.

В свою очередь в главном офисе заявили, что не могут ничего комментировать из-за отсутствия подробностей происшествия.

Ранее сообщалось, что очевидец снял на видео, как в одном из супермаркетов Киева кошка справила нужду в ящик с сахаром.

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