В одном из сел Ровенской области выкопали один из крупнейших арсеналов боеприпасов Сегодня, 19:12 Цей матеріал також доступний українською полиция Боеприпасы передали на экспертизу полиция

Во вторник, 11 июня, на территории частного домовладения в Острожском районе Ровенской области обнаружили один из крупнейших в Украине складов боеприпасов.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Опасную находку выкопали в саду возле дома 45-летнего жителя села Сеянцы. Боеприпасы были закопаны на глубине полтора метра.

Под землей обнаружили 109 корпусов гранаты РГД-5, 39 корпусов гранаты Ф1, 126 запалов к гранатам типа УЗРГМ-2, 28 подствольных гранат ВОГ-25, шесть противотанковых гранат РПГ-7М, 29 реактивных противотанковых гранат РПГ-22, шесть реактивных противотанковых гранат РПГ-26, пять ящиков патронов калибра 7,63 и один - калибра 9,00.

Боеприпасы изъяли для проведения экспертизы. Уголовное производство открыли по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.