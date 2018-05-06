В одном из ресторанов в центре Киева произошел пожар, пострадала женщина

В воскресенье, 6 мая, в Киеве произошел пожар в ресторане, расположенном в жилом доме на ул. Саксаганского, 89-а.
Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, пожар возник на площади 3 кв. м на первом этаже 4-этажного жилого дома в центре столицы.
По данным спасателей, во время пожара пострадала женщина. Ее с ожогами 2-й степени передали работникам медицинской службы для дальнейшей госпитализации.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, что 5 мая в Киеве на Столичном шоссе сгорели 54 машины на автостоянке.
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