В одном из ресторанов в центре Киева произошел пожар, пострадала женщина

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Иллюстративное фото
Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Киеве

Иллюстративное фото

В воскресенье, 6 мая, в Киеве произошел пожар в ресторане, расположенном в жилом доме на ул. Саксаганского, 89-а.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, пожар возник на площади 3 кв. м на первом этаже 4-этажного жилого дома в центре столицы.

По данным спасателей, во время пожара пострадала женщина. Ее с ожогами 2-й степени передали работникам медицинской службы для дальнейшей госпитализации.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, что 5 мая в Киеве на Столичном шоссе сгорели 54 машины на автостоянке.

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