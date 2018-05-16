В одном из ресторанов Одессы произошла драка со стрельбой

Вечером в среду, 16 мая, в одесском ресторане Family Cafe, который находится по адресу улица Вильямса, 62А произошел конфликт между посетителями.

Несколько клиентов кафе начали драться, после чего один из них достал травматический пистолет и выстрелил в потолок, передает Думская.

На место происшествия прибыла полиция, которая успокоила людей и отобрала оружие.

В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, 14 мая во время задержания преступников в Одессе произошла стрельба.