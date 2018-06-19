В одном из ресторанов в Тернопольской области отравились десять человек

В городе Борщев Тернопольской области в заведении общественного питания отравились десять посетителей.

Как сообщили в областной прокуратуре, инцидент произошел еще 25 мая. Лабораторные исследования выявили возбудитель сальмонеллы в мясе курицы, которую потребляли в тот день пострадавшие.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 325 УК Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, ареста или ограничения свободы на срок до трех лет.

Напомним, что в Запорожской области среди отдыхающих в оздоровительном комплексе Маяк зафиксирована вспышка кишечной инфекции.