В одном из дворов Одессы сгорели сразу пять машин, опубликовано видео поджога

В поджоге принимали участие два человека

Неизвестные подожгли на стоянке в одном из дворов в Одессе сразу пять автомобилей.

Об этом сообщили в облуправлении Нацполиции, отметив, что сейчас правоохранители проводят мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению.

В Сети также было обнародовано видео поджога, в котором, судя по опубликованным кадрам, участвовали по меньшей мере два человека.

По данному факту начато уголовное производство ч.2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины (от 3 до 15 лет).