В одном из дворов Одессы сгорели сразу пять машин, опубликовано видео поджога

Неизвестные подожгли на стоянке в одном из дворов в Одессе сразу пять автомобилей.
Об этом сообщили в облуправлении Нацполиции, отметив, что сейчас правоохранители проводят мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению.
В Сети также было обнародовано видео поджога, в котором, судя по опубликованным кадрам, участвовали по меньшей мере два человека.
По данному факту начато уголовное производство ч.2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины (от 3 до 15 лет).
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