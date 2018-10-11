В одном из дворов Киева сгорел Volkswagen Tiguan, возможно поджог - видео

В четверг, 11 октября, во дворе на улице Полковой в Киеве горел внедорожник, припаркованный возле подъезда одного из многоквартирных домов.
Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный, опубликовав видео горящей машины.
"Прямо сейчас горит автомобиль Volkswagen Tiguan на улице Полковой. На месте бойцы ГСЧС", - говорится в сообщении.
Причины возгорания автомобиля на данное время не известны, однако, по мнению местных жителей, это поджог.
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