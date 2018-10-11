В одном из дворов Киева сгорел Volkswagen Tiguan, возможно поджог - видео

Причины возгорания внедорожника пока не известны

В четверг, 11 октября, во дворе на улице Полковой в Киеве горел внедорожник, припаркованный возле подъезда одного из многоквартирных домов.

Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный, опубликовав видео горящей машины.

"Прямо сейчас горит автомобиль Volkswagen Tiguan на улице Полковой. На месте бойцы ГСЧС", - говорится в сообщении.

Причины возгорания автомобиля на данное время не известны, однако, по мнению местных жителей, это поджог.