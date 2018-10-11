11 октября 2018, четверг

В одном из дворов Киева сгорел Volkswagen Tiguan, возможно поджог - видео

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Причины возгорания внедорожника пока не известны
Скриншот

Причины возгорания внедорожника пока не известны

В четверг, 11 октября, во дворе на улице Полковой в Киеве горел внедорожник, припаркованный возле подъезда одного из многоквартирных домов.

Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный, опубликовав видео горящей машины.

"Прямо сейчас горит автомобиль Volkswagen Tiguan на улице Полковой. На месте бойцы ГСЧС", - говорится в сообщении.

Причины возгорания автомобиля на данное время не известны, однако, по мнению местных жителей, это поджог.

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове