В одном из дворов Киева мужчина подорвался на гранате

На улице Харьковское шоссе в Киеве в пятницу, 2 ноября, обнаружили тело мужчины.
Как рассказали в Нацполиции, об этом сообщил местный житель, возле машины которого лежал погибший.
Прибыв на место, правоохранители обнаружили на теле мужчины осколочные ранения в области живота.
По предварительным выводам экспертов взрывотехников, погибший, вероятно, подорвался на гранате.
Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.
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