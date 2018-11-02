02 ноября 2018, пятница

В одном из дворов Киева мужчина подорвался на гранате

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На теле мужчины были обнаружены осколочные ранения

На теле мужчины были обнаружены осколочные ранения

На улице Харьковское шоссе в Киеве в пятницу, 2 ноября, обнаружили тело мужчины.

Как рассказали в Нацполиции, об этом сообщил местный житель, возле машины которого лежал погибший.

Прибыв на место, правоохранители обнаружили на теле мужчины осколочные ранения в области живота.

По предварительным выводам экспертов взрывотехников, погибший, вероятно, подорвался на гранате.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

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