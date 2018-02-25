В одном из аквапарков Киева обвалилась часть потолка, пострадал ребенок

Вечером в субботу, 24 февраля, в аквапарке одного из ТРЦ Киева обвалилась часть потолка, один ребенок пострадал.

Об этом сообщает Киев оперативный в Facebook.

Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу, но вскоре отпустили домой. По предварительным данным, травмы оказались незначительными.

"Ничего не предшествовало беде, но она таки произошла и около 18:00 часть крыши отпала и упала на малышей. Ребенка сразу госпитализировали в больницу, к счастью - травмы оказались не серьезными и уже через несколько часов семья была дома", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Харькове 20 людей обратились к врачам после посещения аквапарка, шестеро детей госпитализированы.