В одной из воинских частей Полтавской области от огнестрельного ранения погиб контрактник

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Полиция рассматривает все версии инцидента
Фото: МО

Полиция рассматривает все версии инцидента

В одной из воинских частей Миргорода Полтавской области от огнестрельного ранения погиб 25-летний военнослужащий по контракту.

Как рассказали в полиции области, он погиб во время несения воинской службы.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

Самоубийство рассматривают как основную версию смерти военного.

В рамках уголовного производства проверяются все возможные версии. Устанавливаются обстоятельства и причины инцидента.

Напомним, 28 января в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Кожедуба в результате огнестрельного ранения погиб курсант 3 курса.

По данным полиции, он нес караульную службу по охране военного городка и был вооружен автоматом. Во время осмотра территории полицейские обнаружили его тело с огнестрельным ранением головы.

Родственники курсанта заявили, что не верят в версию о самоубийстве.

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