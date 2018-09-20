В одной из школ на Закарпатье 18 детей заболели корью

В школе села Горонда Мукачевского района Закарпатской области зарегистрирована вспышка кори - заболели 18 учеников от 3-го до 11-го классов.
Об этом Радио Свобода сообщила представитель Закарпатского лабораторного центра Минздрава Украины Виктория Тимчик.
"17 детей имеют легкую форму течения заболевания и находятся на амбулаторном лечении, один ребенок госпитализирован в инфекционное отделение областной детской больницы в Мукачево", - сказала она.
По словам представительницы Минздрава, стабилизация эпидситуации в регионе ожидается в октябре-ноябре.
Предыдущую вспышку кори на Закарпатье зафиксировали в мае, когда корью заболели более 56 учеников школы села Черная Тиса.
Напомним, с начала года от осложнений при кори умерло 13 человек: девять детей и четверо взрослых.
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