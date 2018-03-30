В одной из школ Харьковской области произошла вспышка ротавирусной инфекции

В одной из школ Боровского района Харьковской области зарегистрировали массовое инфекционное заболевание учеников - 44 ученикам диагностировали кишечную и ротавирусную инфекции.

Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

По информации следствия, первые жалобы на самочувствие были зафиксированы 29 марта. В этот день в сельскую амбулаторию обратилось 16 учеников. На следующий день количество больных увеличилось до 44 учеников.

"После обследования 40 детям был поставлен диагноз ротавирусная инфекция, четырем - кишечная инфекция", - сообщил начальник отдела прокуратуры области Валерий Лялюк.

Дети проходят амбулаторное лечение. Их состояние оценивается медиками как удовлетворительное.

Кроме того, в больницу была госпитализирована сотрудница учебного заведения с аналогичными жалобами.

По факту массового инфекционного заболевания в школе начато уголовное производство по ч. 1 ст. 137 УК Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей).

Напомним, что прошлым летом в Коблево Николаевской области на курортной базе отдыха Винница отравились 18 детей, которые приехали из Киева.