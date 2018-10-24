В одной из школ Харькова ученице принципиально не дали кусочек торта-сюрприза со сладкого стола. Теперь все это обсуждают

21 октября в группе Facebook Батьки SOS появилась история о девочке из харьковской школы, которой на сладком столе "по случаю окончания первой четверти" не досталось торта, потому что ее мама принципиально не сдает денег на классные нужды, "а в этот раз все было строго порционным и дать за счет других детей не получилось". Через три дня история попала в СМИ, обросла новыми подробностями, и ее начали обсуждать далеко за пределами школы.

НВ рассказывает, как это произошло, и чем отличаются версии произошедшего у разных рассказчиков.

Версия и личность Евгения Товстолуга

Судя по словам Евгения Товстолуга о том, что историю ему рассказала коллега и по тому, что пишут в соцсетях сразу же можно заключить, что он - учитель в харьковской школе №151, в которой и произошла эта история.

Товстолуг пишет, что на "празднике" были конкурсы и танцы, его решили устроить родители на собрании и сдали деньги на сладкий стол, - все, кроме мамы одной девочки, которая якобы "была последовательна, сказала, что сдавать не будет на стол".

Товстолуг сообщает, что "праздник удался на славу" и, кроме девочки, которой не досталось ничего со сладкого стола, всем было весело.

"В другие праздники родители покупали большой цельный торт и при резке ей отрезали кусок за счет других детей, а в этот раз все было строго порционным и дать за счет других детей не получилось", - говорится в его сообщении.

По его словам, девочка расплакалась, и дома все рассказала маме, которая обвинила классного руководителя и школу в издевательствах над ребенком и пообещала подать жалобы во все инстанции.

"Как "разрулить" такую ситуацию? Какие мнения участников?" - спрашивает в конце своего сообщения Товстолуг.

Историю он проиллюстрировал фотографией торта с именами детей и учительницы и фигуркой 4А сверху. Позже оказалось, что это фотография взята им из интернета, а история с тортом произошла в 6-м классе.

Модератор блога Алена Парфенова после публикации Товстолуга его забанила. 23 октября она сообщила, что после этого он стал писать ей в приват и уверять, что якобы не имеет прямого отношения к школе, где произошла история с тортом.

В то же время, на сайте школы №151 Евгений Товстолуг указан как учитель информатики, и есть даже его фото.

Кроме того, Алена Парфенова сообщила, что Товстолуг - один из основателей благотворительного фонда Освітянин (вместе с Викторией Анатольевной Калашник, учительницей украинского языка и литературы и заместительницей директора в харьковской школе №151 и еще несколькими людьми).

На сайте школы №151 эти реквизиты указаны для предоставления благотворительной спонсорской помощи школе.

Версия девочки, которой не досталось торта, и ее мамы

С момента инцидента с тортом девочка, с которой им не поделились, и ее мама (их зовут Диана и Татьяна Блинова) успели дать несколько комментариев СМИ.

По их словам, праздник со сладким столом, который устроил родительский комитет, был незапланированным. Все дети, кроме Дианы, получили по кусочку торта.

"На шестой урок вынесли торт. Я не знала.. я думала, что это на весь класс, но, когда проходили, наливали сок, мне сказали, что у тебя торта не будет", - рассказала девочка в комментарии 112 Украина.

После этого Диана хотела пойти домой, но ее не отпустили.

"Я начала плакать. И все спрашивали, почему я плачу, и к каждому подходили и говорили, что Дианин папа не сдавал деньги", - описывает сцену девочка.

По ее словам, это делала мама одного из ее одноклассников Наталья Толяренко.

При этом двое одноклассников снимали, как Диана плачет.

По словам девочки, в классе была и классная руководительница, но она не вмешалась в происходящее.

"Она ничего не говорила, она решила не вмешиваться", - утверждает девочка.

В сюжете объясняется, что Наталья Толяренко - представительница родительского комитета и у нее есть степень кандидата педагогических наук.

Мать Дианы говорит, что считает произошедшее с ее дочерью публичным унижением.

"Я считаю, что это было публичное унижение со стороны взрослого. Как написали в вайбере родители из родительского комитета - "Это был урок для Вас"", - сказала она.

Родители Дианы принципиально не сдают деньги "на нужды класса", потому что невозможно получить отчет о том, как они были потрачены.

В сюжете АТН Харьков говорится, что в тот день после экскурсии (Обозреватель писал, что, по словам мамы Дианы, экскурсия почему-то была в банк - ред.) у детей был "классный час" и сладкий стол с большим тортом. Мама Дианы Татьяна Блинова в этом комментарии говорит, что "когда дети начали спрашивать, почему девочке не дают торт, мама из родительского комитета (вероятно Наталья Толяренко - ред.) начала говорить, что Дианин папа не сдавал деньги на класс, и поэтому ребенку не положен этот торт".

"Она расплакалась и попросила пойти домой. На что ей запретили, сослались на то, что это учебный процесс", - говорит Татьяна Блинова.

По словам матери девочки, про торт она впервые услышала от дочери, и позже она выяснила, что остальные родители тоже ничего не знали про сладкий стол, потому что это был сюрприз от родительского комитета, говорится в сюжете. Родительскому комитету она не сдавала деньги, каждый месяц он собирал по 50 грн в фонд класса.

"Ситуацию создала родитель комитета, а учительница, видя эту всю ситуацию, ничего не сделала. Когда ребенок стал плакать, мальчики стали снимать это все на телефоны, смеялись над этим, и учитель, присутствуя, разрезая торт, по словам моего ребенка, она резала торт..", - описывает происходившее Татьяна Блинова.

Версия школы

В школе заявили СМИ, что уже разобрались в ситуации. По версии руководства школы, в момент инцидента с тортом учительницы вообще не было в классе, а представительница родительского комитета не отпустила ребенка, потому что не имела такого права, и якобы попросила девочку сначала найти классную руководительницу.

Заместительница директора школы Светлана Кузьменко сказала в комментарии АТН Харьков, что "и администрация школы, и родительница готовы принести извинения за данную ситуацию, ... потому что это, на самом деле, действительно страшно и такого быть не должно".

Заместительница директора харьковской школы №151 Светлана Кульменко / Кадр видео АТН Харьков via YouTube

Еще одна заместительница директора школы Виктория Калашник (та самая, которая является соосновательницей фонда Освітянин) рассказала Обозревателю, что классная руководительница, которая отвечала за детей, не так давно вышла на работу, так как ее семья попала в тяжелую аварию.

Заместительница директора харьковской школы №151 Виктория Калашникова / school151.edu.kh.ua

"Ее муж до сих пор прикован к постели, ребенок сильно пострадал. Она могла вообще отказаться от классного руководства, но не бросила детей и продолжает работать. А этот инцидент ее просто выбил из колеи. Все мы прочитали, как сейчас о нас пишут в соцсетях. И учительница принесла заявление об увольнении, сказала, что больше не может работать, ей тяжело и физически, и морально. Хотя она не виновата, она сама расстроена из-за того, что произошло", - заявила Калашник.

Версия родительского комитета

Из-за инцидента с тортом 23 сентября в школе собрали родителей. В сюжете 112 канала есть видео нескольких минут этого собрания, на котором ситуацию комментирует Наталья Толяренко - та самая представительница родительского комитета, которая отказала Диане в кусочке торта.

Наталья Толяренко утверждает, что сказала Диане, что у нее нет полномочий дать ей торта / Кадр видео 112 Украина

"Когда мы разносили торт, я подошла к Диане и сказала, что, извини, Диана, я уважаю мнение твоих родителей, но они не сдают на такие мероприятия деньги, поэтому угостить тебя от всех родителей как бы у меня нету полномочий. ... Я как мама прошу прощения у родителей Дианы. Я поступила, может быть, нетолерантно. Но, вы меня извините, вы подойдите, пожалуйста, в магазин, и попросите, вам бесплатно торт дадут? Или сока вам бесплатно нальют?" - заявила Толяренко на собрании.

Глава родительского комитета Михаил Мусатов тоже попытался ее оправдать.

"Наталья, которая проводила разделение этого торта, ну, может быть, нервный срыв какой-то был, может быть, просто перенагруженная.. Не из-за того, что это сведение каких-то личных счетов и чтобы отомстить родителям либо ребенку", - заявил он.

Версия соцсетей

Модератор группы Facebook Батьки SOS опубликовала несколько комментариев о ситуации с тортом.

Одна из пользовательниц Наталья Добрынина обращает внимание на то, что торт не был порционным, как написал Евгений Товстолуг, и на то, что девочка просила разрешения уйти, но ей отказали.

"А девочку поставили возле доски и сказали, что ей ничего не дадут, так как ее родители принципиально не сдают деньги на нужды класса. История случилась в классе моего сына в последний учебный день. Нюансы многое меняют, не так ли?", - добавила она.

Еще одна женщина с ником Вероника Аспидова сообщила, что слышала историю от подруги, у которой в этом классе учится дочка.

"Дело в том, что "травлю" организовала мама из родительской тройки, которая по совместительству и учитель в этой же школе. Это было "наказание" за то, что родители не сдают деньги в фонд школы", - утверждает она.

Реакция управления образования

Начальник управления образования Слободского района Харькова Татьяна Пилаева в комментарии 112 Украина заявила, что надо обязательно наказать "взрослых педагогов".

Начальник управления образования Слободского района Харькова Татьяна Пилаева / Кадр видео 112 Украина

"И директора, которая, как минимум, должна получить выговор, и учителя, который допустил эту ситуацию. Она отстранена уже сегодня моим приказом от классного руководства, и ей объявлен выговор", - заявила Пилаева.

Она добавила, что сладкие столы в школе вообще надо запретить.

В сюжете также говорится, что в родительский комитет класса выберут других представителей, а любые мероприятия в школе, на которые нужно собирать дополнительные суммы, запретят.

Борьба мировоззрений

История с тортом вызвала огромную реакцию соцсетей. Причем люди как поддерживали Диану и ее маму, так и винили маму девочки в том, что она якобы поставила своего ребенка под удар и делает его изгоем, отказавшись сдавать деньги. Некоторые СМИ пишут, что Диану после собрания в школе уже начали обвинять дети в вайбере, но приведенные скриншоты больше напоминают переписку родителей (одно сообщение, возможно, написал ее одноклассник, но адресовано оно не ей - ред.).

Тем временем, активисты подчеркивают, что если праздники проходят в школе, то они должны быть для всех детей. Если же это не так, такие мероприятия должны проводить в кафе, а не в школе. Нарушением они также называют присутствие представительницы родительского комитета во время классного часа (во время которого и был организован "сюрприз" - ред.).

"Это даже был не буллинг - это издевательство намерено, абсолютно сознательно. Буллинг - это то, что формируется в коллективе, о чем взрослые обычно не догадываются. Тут же это спровоцировано взрослыми людьми. И я считаю, что это педнепригодность, и что учителя нужно увольнять за такие действия", - заявила Екатерина Святец, глава ОО Благосвіт.

НВ