В одной из школ Харькова распылили неизвестное вещество, в больницу доставили 37 детей

В школе находилось более 500 человек

В Харькове в школе №3 распылили неизвестное вещество.

Об этом сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, пишет Интерфакс-Украина.

"Осмотрен 31 ребенок, из них 15 направлены в областную детскую клиническую больницу №1", - уточнил он.

По словам и.о. начальника Управления здравоохранения Харьковской облгосадминистрации Галины Сироштан, состояние госпитализированных школьников оценивается как средней тяжести.

"Среди симптомов - слабость и затрудненное дыхание, а также бледная кожа. Причины недомогания сейчас выясняют", - добавила она.

Позже и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун сообщила, что в больницу доставили 37 детей. 33 из них находятся в легком состоянии, трое – в состоянии средней тяжести, состояние еще одного ученика оценивается как тяжелое.

Щодо ситуації у Харкові: у ЗОШ № 3, сталося отруєння дітей невідомим газом (ймовірно перцевий). Постраждало 37 дітей, яких госпіталізовано до ОДКЛ № 1 (33 – в легкому стані; 3 – в стані середньої тяжкості; 1 – у тяжкому стані). Діти під пильним наглядом лікарів. — Уляна Супрун (@usuprun) 22 мая 2018 г.

Директор школы сообщил, что инцидент произошел в около 11:20 во время перемены в районе туалетов на втором этаже, пишут местные СМИ.

Появился резкий запах, одному мальчику стало плохо, ему поставили капельницу.

Охранник учебного заведения утверждает, что посторонние люди на территорию школы и в школу не заходили.

На момент инцидента в школе находилось 564 ребенка, их эвакуировали.

Напомним, 21 мая в школе в Заводском районе Николаева распылили неизвестный газ с резким запахом. В результате были эвакуированы около 400 человек.

Полиция провела проверку по факту массового отравления детей в одной из школ города Николаева.

В результате отравления неизвестным веществом в реанимацию попали двое детей.

По результатам исследований замеров воздуха в помещении школы №6 в Николаеве специалисты не нашли опасных веществ.