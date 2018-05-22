В одной из школ Харькова распылили неизвестное вещество, в больницу доставили 37 детей

В Харькове в школе №3 распылили неизвестное вещество.
Об этом сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, пишет Интерфакс-Украина.
"Осмотрен 31 ребенок, из них 15 направлены в областную детскую клиническую больницу №1", - уточнил он.
По словам и.о. начальника Управления здравоохранения Харьковской облгосадминистрации Галины Сироштан, состояние госпитализированных школьников оценивается как средней тяжести.
"Среди симптомов - слабость и затрудненное дыхание, а также бледная кожа. Причины недомогания сейчас выясняют", - добавила она.
Позже и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун сообщила, что в больницу доставили 37 детей. 33 из них находятся в легком состоянии, трое – в состоянии средней тяжести, состояние еще одного ученика оценивается как тяжелое.
Щодо ситуації у Харкові: у ЗОШ № 3, сталося отруєння дітей невідомим газом (ймовірно перцевий). Постраждало 37 дітей, яких госпіталізовано до ОДКЛ № 1 (33 – в легкому стані; 3 – в стані середньої тяжкості; 1 – у тяжкому стані). Діти під пильним наглядом лікарів.— Уляна Супрун (@usuprun) 22 мая 2018 г.
Директор школы сообщил, что инцидент произошел в около 11:20 во время перемены в районе туалетов на втором этаже, пишут местные СМИ.
Появился резкий запах, одному мальчику стало плохо, ему поставили капельницу.
Охранник учебного заведения утверждает, что посторонние люди на территорию школы и в школу не заходили.
На момент инцидента в школе находилось 564 ребенка, их эвакуировали.
Напомним, 21 мая в школе в Заводском районе Николаева распылили неизвестный газ с резким запахом. В результате были эвакуированы около 400 человек.
Полиция провела проверку по факту массового отравления детей в одной из школ города Николаева.
В результате отравления неизвестным веществом в реанимацию попали двое детей.
По результатам исследований замеров воздуха в помещении школы №6 в Николаеве специалисты не нашли опасных веществ.
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