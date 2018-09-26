26 сентября 2018, среда

В одной из школ Броваров произошло обрушение бетонного перекрытия

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В результате происшествия никто не пострадал

В результате происшествия никто не пострадал

В Броварах Киевской области в здании одной из школ произошло обрушение бетонного перекрытия.

Об этом сообщили в управлении Найполиции, опубликовав фото с места происшествия.

Как отмечается, обрушение плит произошло в подвальном помещении.

"В Броварской общеобразовательной школе №7 на техническом этаже произошел обвал трех бетонных плит. В это время в помещении школы находились ученики. К счастью, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины (штраф или ограничение свободы на срок до двух лет).

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове