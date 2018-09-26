В одной из школ Броваров произошло обрушение бетонного перекрытия

В результате происшествия никто не пострадал

В Броварах Киевской области в здании одной из школ произошло обрушение бетонного перекрытия.

Об этом сообщили в управлении Найполиции, опубликовав фото с места происшествия.

Как отмечается, обрушение плит произошло в подвальном помещении.

"В Броварской общеобразовательной школе №7 на техническом этаже произошел обвал трех бетонных плит. В это время в помещении школы находились ученики. К счастью, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины (штраф или ограничение свободы на срок до двух лет).