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В Одессу вернулись еще пять моряков с задержанного в Египте танкера

Вчера, 16:26
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В Одессу вернулись еще пять моряков с задержанного в Египте танкера - фото

marinetraffic.com

Танкер Sea Shark

Во вторник, 28 мая, в Украину вернулись пятеро моряков с танкера Sea Shark, задержанного в декабре 2018 года властями Египта.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

«Пять моряков оформили отдельным коридором пограничники Одесского отряда в пункте пропуска Одесса-авиа. Они прибыли рейсом из Стамбула», — говорится в заявлении.

Украинских моряков встретили близкие и родственники, представители фонда помощи морякам Ассоль, МИД и СМИ.

Напомним, что 27 мая в Украину вернулась первая пятерка экипажа судна Sea Shark. Капитан судна Виталий Нестеренко и остальные моряки до сих пор находятся на военной базе в порту Айн-Сохна близ Каира.

Танкер Sea Shark и экипаж, в том числе 17 граждан Украины, был задержан в декабре 2018 года за якобы незаконный заход во внутренние воды Египта. Экипаж утверждает, что танкер случайно отклонился от маршрута и зашел в территориальные воды Египта.

Члены экипажа Sea Shark рассказали, что египетские силовики постоянно оказывали психологическое давление на них, держали на однообразном пайке и ограничивали передвижения.

Капитан Виталий Нестеренко опасается, что его могут физически ликвидировать как свидетеля инцидента разгрузки нефти. По его словам, египетские военные украли у компании 70 миллионов долларов.

Теги:   Украинские моряки Одесса

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