19 ноября 2018, понедельник

В Одессу прибыли десантно-штурмовые катера Кентавр

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Катера должны пройти испытания в море
Фото: ВМС ВСУ

Катера должны пройти испытания в море

В понедельник, 19 ноября, в Одессу из Киева прибыли десантно-штурмовые катера Кентавр.

Как рассказали в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ, катера совершили успешный переход под собственными двигателями.

Следующий этап - завершение установки оборудования, ходовые испытания в море и переход к стадии государственных испытаний.

Напомним, 14 сентября в Киеве на заводе Кузница на Рыбальском на воду был спущен первый десантно-штурмовой катер проекта 58503 Кентавр.

На катере установлены реактивная система залпового огня и два боевых модуля с крупнокалиберными пулеметами и гранатометами. Стабилизационная система обеспечивает возможность вести прицельный огонь, не сбавляя скорости движения катера

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