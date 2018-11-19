В Одессу прибыли десантно-штурмовые катера Кентавр

В понедельник, 19 ноября, в Одессу из Киева прибыли десантно-штурмовые катера Кентавр.
Как рассказали в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ, катера совершили успешный переход под собственными двигателями.
Следующий этап - завершение установки оборудования, ходовые испытания в море и переход к стадии государственных испытаний.
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Напомним, 14 сентября в Киеве на заводе Кузница на Рыбальском на воду был спущен первый десантно-штурмовой катер проекта 58503 Кентавр.
На катере установлены реактивная система залпового огня и два боевых модуля с крупнокалиберными пулеметами и гранатометами. Стабилизационная система обеспечивает возможность вести прицельный огонь, не сбавляя скорости движения катера
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