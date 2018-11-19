В Одессу прибыли десантно-штурмовые катера Кентавр

В понедельник, 19 ноября, в Одессу из Киева прибыли десантно-штурмовые катера Кентавр.

Как рассказали в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ, катера совершили успешный переход под собственными двигателями.

Следующий этап - завершение установки оборудования, ходовые испытания в море и переход к стадии государственных испытаний.

Напомним, 14 сентября в Киеве на заводе Кузница на Рыбальском на воду был спущен первый десантно-штурмовой катер проекта 58503 Кентавр.

На катере установлены реактивная система залпового огня и два боевых модуля с крупнокалиберными пулеметами и гранатометами. Стабилизационная система обеспечивает возможность вести прицельный огонь, не сбавляя скорости движения катера