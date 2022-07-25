Более 130 человек из Николаевской области эвакуировали в Одессу

25 июля, 12:53
Людей эвакуировали в Одессу (Фото:t.me/mykolaivrada)

Людей эвакуировали в Одессу (Фото:t.me/mykolaivrada)

В понедельник, 25 июля, более 130 человек из Николаевской области эвакуировали в Одессу.

Об этом сообщил Николаевский горсовет в Telegram.

В ведомстве рассказали, что автобусами КП Николаевпастранс по просьбе Николаевской областной военной администрации, эвакуировали из Николаева в Одессу 131 жителя села Шевченково, которое находится на линии фронта.

Видео дня

Российские войска регулярно обстреливают Николаев и область.

24 июля оккупанты во время утренних обстрелов Николаева попали в частное складское помещение и по территории нескольких частных предприятий.

Вечером 23 июля россияне обстреляли Николаев четырьмя крылатыми ракетами типа Калибр.

https://www.youtube.com/watch?v=wcUs3euRz84
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Эвакуация Николаевская область Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Квартиры в Днепре и Кременчуге снимают в основном переселенцы (Фото:biz.today)
Цены снижаются /
Сколько стоит аренда квартир в Днепре и Кременчуге и кто их снимает
25 июля, 11:53
Ритейл/Недвижимость
Иван Компан
финансист, основатель First Kyiv Investment Club
Очередная ловушка или долгожданное дно?

Рост рынка — надолго ли это?

24 июля, 14:00
Эксперты
Святослав Вакарчук, Зоя Казанжи, Сергей Гайдай и другие известные соотечественники рассказали, что думают о скандале, связанном с лишением гражданства Игоря Коломойского, Геннадия Корбана и Вадима Рабиновича (Фото:Коллаж НВ)
«Нам подменили президента» /
Известные украинцы о скандале с лишением гражданства Коломойского и Корбана
24 июля, 11:37
События
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X