Более 130 человек из Николаевской области эвакуировали в Одессу 25 июля, 12:53 Людей эвакуировали в Одессу (Фото:t.me/mykolaivrada)

В понедельник, 25 июля, более 130 человек из Николаевской области эвакуировали в Одессу.

Об этом сообщил Николаевский горсовет в Telegram.

В ведомстве рассказали, что автобусами КП Николаевпастранс по просьбе Николаевской областной военной администрации, эвакуировали из Николаева в Одессу 131 жителя села Шевченково, которое находится на линии фронта.

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Российские войска регулярно обстреливают Николаев и область.

24 июля оккупанты во время утренних обстрелов Николаева попали в частное складское помещение и по территории нескольких частных предприятий.

Вечером 23 июля россияне обстреляли Николаев четырьмя крылатыми ракетами типа Калибр.

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