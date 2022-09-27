СБУ задержала российского агента, который «наводил» удары дронов-камикадзе в Одесской области 27 сентября, 12:46 СБУ задержала российского агента (Фото:ssu.gov.ua)

СБУ заявила, что разоблачила российского агента в Одесской области, разведывавшего места дислокации и перемещения Сил обороны Украины на юге региона.

По информации ведомства, злоумышленник собирал информацию о местах базирования подразделений обороны ВСУ, силовых и правоохранительных структур, количестве личного состава и военной техники.

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Кроме того, он устанавливал точные координаты блокпостов и объектов критической инфраструктуры, особенно в сфере тепло- и энергоснабжения.

«В случае получения разведданных враг планировал их использовать для подготовки диверсий и осуществления воздушных ударов, в том числе крылатыми ракетами и дронами-камикадзе», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным следствия, предатель — житель города Рени, завербованный спецслужбами страны-агрессора после начала полномасштабного вторжения. В поле зрения он попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые активно «афишировал» среди окружающих.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

В ведомстве добавили, что для выполнения враждебных задач российский агент скрытно наблюдал за объектами и маршрутами движения подразделений ВСУ и Национальной гвардии, осуществляя их фотофиксацию.

Полученные сведения передавал оккупантам через Telegram в виде «отчета» и пометок на электронной карте с подробным описанием «наблюдений».

В результате спецоперации сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке передачи закрытых сведений в РФ.

У задержанного обнаружили мобильный телефон с доказательствами общения с российским куратором.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 111 ( государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.