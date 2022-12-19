В Одесской области задержали жительницу, собиравшую деньги для российских оккупационных войск в Украине — СБУ 19 декабря, 17:43 Женщина собирала средства для российских оккупационных войск (Фото:СБУ)

СБУ задержала в Одесской области жительницу, собиравшую средства для российских оккупационных войск в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, в понедельник, 19 декабря.

«Злоумышленница организовала сбор денег на нужды российских оккупационных группировок, воюющих против Сил обороны на южном и восточном фронтах», — говорится в сообщении.

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В ведомстве рассказали, что среди этих вражеских подразделений – российские батальонно-тактические группы, которые находятся в захваченных районах Мариуполя и Херсонской области.

«Для сбора средств женщина размещала соответствующие посты в соцсетях, в том числе запрещенных в Украине. В этих сообщениях она призвала поддержать оккупантов и помочь им с материально-техническим обеспечением», — заявили в СБУ.

По информации ведомства, женщина предлагала перечислить деньги на банковскую карту своего родственника, находящегося в местах временной дислокации военных группировок РФ.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу в ходе контрдиверсионных мер.

По данным следствия, фигуранткой является жительница Одесской области, которая поддерживала вооруженную агрессию против Украины.

Свои прокремлевские взгляды она активно распространяла через российские соцсети, а также при общении с окружающими.

Установлено, что ее родственники уже с 2016 года находятся в составе террористической организации «ДНР» и активно участвуют в боевых действиях против украинских войск.

В начале полномасштабного вторжения боевики вошли в состав оккупационных группировок Южного военного округа РФ. Именно через них она пыталась наладить бесперебойный канал финансирования рашистов.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 111−2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.