Требовал 120 тысяч гривен у подчиненного. В Одесской области задержан замкомандира воинской части — ГБР 21 марта, 12:05 ГБР заявило, что в Одесской области задержан заместитель командира воинской части (Фото:dbr.gov.ua)

Во вторник, 21 марта Государственное бюро расследований сообщило, что разоблачило заместителя командира одной из воинских частей Одесской области, требовавшего 120 тысяч гривен у подчиненного военного.

В ведомстве заявили, что заместитель командира требовал деньги за подписание документов на перевод в другое военное подразделение.

В ГБР добавили, что подполковник действовал в сговоре с начальником вещевой службы части.

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«Они требовали от военного деньги за подписание обходного листка и не инициирование служебной проверки по недостатку бронежилетов. Оба злоумышленника задержаны во время получения части взятки в сумме 100 тысяч грн», — говорится в сообщении ведомства.

Военнослужащие подозреваются в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 368 УК Украины).



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее суд отправил под круглосуточный домашний арест командира взвода одной из воинских частей Житомирской области, избившего солдата-срочника в учебном центре.