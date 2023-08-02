В Одесской области военного бухгалтера подозревают в присвоении более 10 млн грн из зарплатного фонда морпехов, его задержали — СБУ 2 августа, 12:10 СБУ задержала военного бухгалтера (Фото:www.facebook.com/ssu.odesa)

СБУ сообщила, что задержала в Одесской области военного бухгалтера, его подозревают в присвоении более 10 миллионов гривен из зарплатного фонда морпехов.

В ведомстве заявили, что военная контрразведка СБУ разоблачила масштабную схему хищения бюджетных средств в одном из отдельных батальонов морской пехоты ВСУ в Одесской области.

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«Незаконную деятельность организовал бухгалтер финансово-экономического подразделения воинской части», — заявили в Управлении СБУ в Одесской области.

По данным следствия, чиновник начислял зарплату и премию на счета своих знакомых, которые не входят в состав батальона и вообще не проходят службу в ВСУ.

В ведомстве заявили, что «благодаря схеме» фигурант приобрел авто премиум класса.

В СБУ добавили, что при этом в целом чиновник разворовал более 10 миллионов бюджетных гривен.

«Для реализации сделки он вносил недостоверную информацию в зарплатные ведомости и списки на премирование личного состава воинской части», — сказано в сообщении.

По данным следствия, чтобы получить доступ к специальным бухгалтерским программам, злоумышленник использовал электронный ключ, который безосновательно получил от начальника финансово-экономической службы батальона.

«Затем фальсифицированные сведения подавал в областное управление Госказначейства для начисления заказанных средств как зарплаты и премии для военнослужащих и работников воинской части», — говорится в сообщении в Facebook.

В СБУ заявили, что во время обысков по месту работы и проживания бухгалтера обнаружен автомобиль Audi Q7, ценные гаджеты и бытовая техника, которые он приобрел за украденные деньги.

Также выявлено почти 2,5 млн присвоенных гривен на банковских карточках его знакомых, которым чиновник якобы предоставил средства в долг.

Кроме того, у фигуранта обнаружена боевая граната РГО, которая направлена на экспертизу.

На основании собранных доказательств военному бухгалтеру сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы.