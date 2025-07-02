Продавали удостоверение УБД и «бронь». СБУ сообщила о задержании в Одесской области командования батальона за хищение почти 100 млн грн

2 июля, 15:47
В Одесской области задержали командование батальона, которое подозревают в хищении боевых средств (Фото: Служба безопасности Украины / Telegram)

В Одесской области задержали командование батальона, которое подозревают в хищении боевых средств (Фото: Служба безопасности Украины / Telegram)

Служба безопасности Украины и Нацполиция во взаимодействии с главнокомандующим ВСУ в Одесской области задержали командование батальона, которое подозревают в хищении почти 100 млн грн.

Об этом сообщает СБУ в среду, 2 июля.

По данным следствия, организатором схем является бывший командир отдельного батальона, дислоцированного в Одесской области. Во время пребывания в должности комбата он привлек к сотрудничеству четырех своих подчиненных, среди которых двое его заместителей.

Фото: Служба безопасности Украины / Telegram
Фото: Служба безопасности Украины / Telegram
Фото: Служба безопасности Украины / Telegram
Фото: Служба безопасности Украины / Telegram

В СБУ сообщили, что фигуранты фиктивно оформляли местных предпринимателей и знакомых на службу в свою воинскую часть, за что просили 5 тыс. долларов. Кроме этого, такие «мобилизованные» должны были ежемесячно перечислять командованию батальона свои «зарплаты».

По другой схеме фигуранты продавали поддельные удостоверения участников боевых действий и топливо, которое предназначалось для военной техники.

Правоохранители сообщили о подозрении экс-командиру батальона и действующим заместителю комбата, заместителю комбата по тылу, начальнику склада горюче-смазочных материалов и командиру роты по.:

  • чч. 4, 5 ст. 191 УКУ (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное организованной группой);
  • ч. 1 ст. 366 УКУ (служебный подлог);
  • ч. 3 ст. 369−2 УКУ (злоупотребление влиянием).

Сейчас фигуранты находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, отметили в СБУ.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Одесская область Служба безопасности Украины (СБУ) Мобилизация УБД Отсрочка от мобилизации Война России против Украины Подозрение

