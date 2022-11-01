СБУ задержала агента ГРУ, готовившего взрывы на Одесской железной дороге 1 ноября, 11:37 Злоумышленник оказался бывшим милиционером (Фото:СБУ)

Сотрудники контрразведки задержала в Одесской области диверсанта, работавшего на главное управление генштаба РФ.

Об этом во вторник, 1 ноября, сообщили в Службе безопасности Украины.

Злоумышленник собирал по заданию ГРУ разведданные о перевозке военной техники, вооружений, боеприпасов и горюче-смазочных материалов на отдельных участках Одесской железной дороги для организации диверсий.

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С этой целью он установил две дистанционные фотоловушки, которые позволяли отслеживать перемещение подвижного состава в режиме реального времени и получать соответствующие фотографии через мобильное приложение.

Фото: СБУ

В целях конспирации российский агент постоянно менял внешность и каналы связи со своим куратором, а также использовал документы, оформленные на подставных лиц.

«Впрочем, это ему не помогло. Сотрудники СБУ своевременно установили местонахождение злоумышленника, задокументировали преступные действия и задержали его при настройке устройства дистанционного наблюдения по маршруту железнодорожного транспорта», — рассказали в украинской спецслужбе.

При себе у диверсанта были обнаружены фотоловушка и тротиловая шашка весом 200 г, а во время обыска оперативники изъяли еще более 3 кг взрывчатки, противотанковую мину ТМ-62 и детонаторы.

Фото: СБУ

Пособником оккупантов оказался бывший сотрудник одесской милиции.