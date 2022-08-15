СБУ задержала медика, который корректировал ракетные удары по Одесской области 15 августа, 10:29 Злоумышленник сам предложил захватчикам свое содействие (Фото:СБУ)

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одесской области агента ФСБ РФ.

Как сообщается, злоумышленник собирал разведданные, касавшиеся дислокации и перемещений подразделений ВСУ и Теробороны, а также функционирования резервных аэродромов и военных полигонов на территории региона.

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В своих докладах кураторам он:

предоставлял точные координаты объектов обороны на карте;

подробно описывал состояние объекта, материал, из которого тот построен, назначение и использование военными, прилегающую территорию;

информировал о численности личного состава и военной техники на объектах;

указывал количество обустроенных укреплений.

В дальнейшем эти сведения использовались российскими оккупантами для планирования работы диверсионных групп и ракетных обстрелов.

Вражеским агентом оказался сотрудник одного из государственных медицинских учреждений, который не скрывал своих пророссийских взглядов и сам предложил захватчикам свое содействие.

«Собранные сведения злоумышленник передавал через закрытые каналы связи куратору от российских спецслужб, координировавший его подрывную деятельность. Общение с куратором проходило с соблюдением конспирации, потому что сам корректировщик, по его словам, избегал «неприятностей в госучреждении», — рассказал спикер СБУ Антон Дехтяренко.

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