СБУ задержала медика, который корректировал ракетные удары по Одесской области

15 августа, 10:29
Злоумышленник сам предложил захватчикам свое содействие (Фото:СБУ)

Злоумышленник сам предложил захватчикам свое содействие (Фото:СБУ)

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одесской области агента ФСБ РФ.

Как сообщается, злоумышленник собирал разведданные, касавшиеся дислокации и перемещений подразделений ВСУ и Теробороны, а также функционирования резервных аэродромов и военных полигонов на территории региона.

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В своих докладах кураторам он:

  • предоставлял точные координаты объектов обороны на карте;
  • подробно описывал состояние объекта, материал, из которого тот построен, назначение и использование военными, прилегающую территорию;
  • информировал о численности личного состава и военной техники на объектах;
  • указывал количество обустроенных укреплений.

В дальнейшем эти сведения использовались российскими оккупантами для планирования работы диверсионных групп и ракетных обстрелов.

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Вражеским агентом оказался сотрудник одного из государственных медицинских учреждений, который не скрывал своих пророссийских взглядов и сам предложил захватчикам свое содействие.

«Собранные сведения злоумышленник передавал через закрытые каналы связи куратору от российских спецслужб, координировавший его подрывную деятельность. Общение с куратором проходило с соблюдением конспирации, потому что сам корректировщик, по его словам, избегал «неприятностей в госучреждении», — рассказал спикер СБУ Антон Дехтяренко.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1559074801184030721
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Одесская область Шпионаж Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) ФСБ Коллаборант Российская агентура Война России против Украины

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