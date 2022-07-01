Обнаружили еще двух жертв. Количество погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Одесской области возросло до 16

1 июля, 09:16
16 человек стали жертвами ракетного удара оккупантов (Фото:ГСЧС в Одесской области)

16 человек стали жертвами ракетного удара оккупантов (Фото:ГСЧС в Одесской области)

Количество жертв в результате ракетного удара российских оккупантов по многоэтажке в пгт Сергеевка Белгород-Днестровского районе Одесской области возросло до 16.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Twitter.

Во время разбора завалов спасатели обнаружили тела еще двух погибших.

Всего в результате удара погибли 16 человек и пострадали 30 человек (из них 3 ребенка).

Видео дня
https://twitter.com/SESU_UA/status/1542751982729003008

Работы продолжаются.

В ночь на 1 июля российские оккупанты ударили тремя ракетами Х-22 по Одесской области. Одна попала в многоэтажку, еще две — в базы отдыха.

https://www.youtube.com/embed/G4Zq0rQQIRA

На месте ракетного удара в одной из баз отдыха обнаружили трех погибших, в том числе одного ребенка.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Одесская область Ракеты Ракетные удары Война России против Украины

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