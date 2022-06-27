Ракетный удар по Одесской области: число пострадавших возросло до восьми

27 июня, 10:23
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Количество пострадавших в результате ракетного удара оккупантов по Одесской области возросло (Фото:Одесса. Официально/Telegram)

Количество пострадавших в результате ракетного удара оккупантов по Одесской области возросло (Фото:Одесса. Официально/Telegram)

Количество пострадавших в результате ракетного удара российских оккупантов по Одесской области возросло до восьми.

Об этом сообщается в Telegram-канале Одесса. Официально со ссылкой на оперативное командование Юг.

По данным командования, оккупанты запустили крылатую ракету Х-22 с самолета Ту-22 с направления временно оккупированного Крыма.

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В результате ракетного удара в жилом квартале одного из сел Одесского района произошло возгорание трех частных домов и приусадебных зданий на общей площади 500 кв. м.

Всего пострадали восемь человек, в том числе один ребенок. После оказания медицинской помощи на месте госпитализация раненым не понадобилась.

Пожар оперативно ликвидирован.

https://www.youtube.com/embed/UZB14bbof2I

Сейчас на месте происшествия работают специалисты взрывотехники и 11 следственно-оперативных групп из работников следственного управления ГУНП в Одесской области и территориального подразделения полиции.

Предварительная правовая квалификация события — ч. 1 ст. 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Одесская область Крылатая ракета Ракеты Ракетные удары Война России против Украины

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