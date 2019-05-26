В Одесской области во двор частного дома бросили гранату Сегодня, 16:21 644 Цей матеріал також доступний українською полиция В результате взрыва никто не пострадал полиция

В ночь на воскресенье, 26 мая, в городе Рени Одесской области произошел взрыв на территории частного домовладения.

В местной полиции сообщили, что во двор 42-летней местной жительницы, по предварительным оценкам, бросили гранату РГД-5.

В результате взрыва повреждены окна дома и автомобиль. Никто из жильцов дома не пострадал.

Обломки взрывного устройства изъяли и направили на экспертизу. Событие квалифицировано по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство).