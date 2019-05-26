Фоззи
Полина и люди в черном
Павел Казарин
Эпоха хаоса
Дмитрий Бондар
Sweet home. Каково это — жить в частном доме в США
Богдан Данилишин
Пять условий инновационного развития Украины
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

В Одесской области во двор частного дома бросили гранату

Сегодня, 16:21
644
Цей матеріал також доступний українською
В Одесской области во двор частного дома бросили гранату - фото

полиция

В результате взрыва никто не пострадал

В ночь на воскресенье, 26 мая, в городе Рени Одесской области произошел взрыв на территории частного домовладения.

В местной полиции сообщили, что во двор 42-летней местной жительницы, по предварительным оценкам, бросили гранату РГД-5.

В результате взрыва повреждены окна дома и автомобиль. Никто из жильцов дома не пострадал.

Обломки взрывного устройства изъяли и направили на экспертизу. Событие квалифицировано по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство).

Теги:   Взрыв гранаты Одесская область Полиция

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Геополитика

Сегодня, 08:44

img
В России не собираются освобождать украинских моряков
Политика

Сегодня, 11:25

img
Просили импичмент Зеленскому. Геращенко готовит запрос в Нацполицию из-за задержания митингующих в Ровно
События

Сегодня, 12:57

img
Было сюрпризом. Кличко ответил на обвинения швейцарских архитекторов в том, что у них украли проект моста

ТОП 3

События

Вчера, 23:09

img
Зеленский поднялся на сцену во время шоу Лига смеха
11916
События

Вчера, 21:05

img
В Киеве открыли новый пешеходный мост на Владимирскую горку
11289
События

Сегодня, 16:35

img
Стеклянный пол нового моста в Киеве покрылся трещинами
7351