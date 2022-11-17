Террор мирного населения: в Одесской области в результате ракетного удара РФ есть раненые 17 ноября, 12:34 Целью атаки РФ стала гражданская инфраструктура (Фото:ГСЧС)

В результате ракетного удара по Одесской области, нанесенного российскими войсками в четверг, 17 ноября, есть раненые.

Об этом сообщили в пресс-службе районной госадминистрации.

Точное количество пострадавших, а также, в каком состоянии они находятся, пока не известно.

Целью ракетной атаки стал один из инфраструктурных объектов, однако, какой именно не уточняется.

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На месте работают подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и полиция.

Местные власти призывают граждан не пренебрегать сигналами тревоги.

Звуки взрывов были слышны также и в других регионах, однако, по крайней мере, часть из них — это работа украинской системы ПВО.

На данное время прилеты подтверждены также в Днепре, где удар российских захватчиков пришелся по одному из предприятий.

Киев подвергся атаке дронов-камикадзе, однако информации о каких-либо разрушениях не поступало.

Новая серия ударов РФ по украинским городам произошла спустя всего два дня после самого массированного ракетного обстрела с начала полномасштабного вторжения.

Тогда по гражданской инфраструктуре было выпущено более 100 ракет. Больше половины из них перехватила системой ПВО, однако энергосистеме страны был нанесен серьезный урон, в связи с чем на значительной ее части начались аварийные отключения света.