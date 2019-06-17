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В Одесской области в результате масштабного ДТП погибли три человека, еще четверо пострадали

Сегодня, 14:55
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В Одесской области в результате масштабного ДТП погибли три человека, еще четверо пострадали - фото

Нацполиция

Водитель Лексуса не справился с управлением

На трассе Киев-Одесса в ночь на 17 июля произошло ДТП с участием Лексуса и ВАЗ, в результате которого погибли три человека и четверо пострадали.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

Отмечается, что в 10-ти км от села Воробьевка Великомихайловского района водитель Лексуса, который двигался в сторону Одессы, не справился с управлением и столкнулся с припаркованным на обочине ВАЗом.

В результате аварии водитель и двое пассажиров ВАЗа получили тяжелые травмы и погибли по дороге в больницу, еще один пассажир, а также водитель Лексуса с двумя пассажирами были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Теги:   ДТП Одесская область Нацполиция

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