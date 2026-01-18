Последствия российской атаки дронами на юг Одесской области ночью 18 января 2026 года (Фото: Управление ГСЧС в Одесской области)

Ночью в воскресенье, 18 января, войска страны-агрессора России нанесли удар шахедами по югу Одесской области , в результате чего возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

Повреждено производственное здание и имущество предприятия. Пострадавших нет.

Фото: Управление ГСЧС в Одесской области

Фото: Управление ГСЧС в Одесской области

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям уточнила, что спасатели оперативно ликвидировали пожар на объекте энергетики. Поврежден также легковой автомобиль.

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Фото: Управление ГСЧС в Одесской области

Фото: Управление ГСЧС в Одесской области

Ночью Россия атаковала Украину 201 БпЛА, зафиксировано попадание 30 дронов в 15 местах. ПВО обезвредила 167 российских беспилотников, сообщали Воздушные силы ВСУ.

17 января Россия также била по энергетике Одесской области, в ОВА сообщали, что объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения области работают в штатном режиме.