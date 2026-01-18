Ночная атака шахедами: войска РФ ударили по Одесской области, поврежден объект энергетики — фото
Последствия российской атаки дронами на юг Одесской области ночью 18 января 2026 года (Фото: Управление ГСЧС в Одесской области)
Ночью в воскресенье, 18 января, войска страны-агрессора России нанесли удар шахедами по югу Одесской области, в результате чего возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.
Повреждено производственное здание и имущество предприятия. Пострадавших нет.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям уточнила, что спасатели оперативно ликвидировали пожар на объекте энергетики. Поврежден также легковой автомобиль.
Ночью Россия атаковала Украину 201 БпЛА, зафиксировано попадание 30 дронов в 15 местах. ПВО обезвредила 167 российских беспилотников, сообщали Воздушные силы ВСУ.
17 января Россия также била по энергетике Одесской области, в ОВА сообщали, что объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения области работают в штатном режиме.