В Одесской ОВА говорят, что в этом году «публичный доступ» к пляжам области будет запрещен

19 апреля, 17:39
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Пляж в Одессе (Фото:Yevhen1971 / pixabay)

Пляж в Одессе (Фото:Yevhen1971 / pixabay)

Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что в этом году не будет свободного доступа к пляжам в Одессе.

Об этом он сказал в эфире телеканала Киев.

По словам Братчука, попадания вражеских ракет в здания курортной сферы «говорят о том, что курортного сезона снова в этом году не будет».

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Он уточнил, что не будет «публичного доступа, широкого доступа к пляжам Одесской области, к открытым, там, где есть заминированные участки».

«Мы должны дать возможность людям отдыхать. И, прежде всего, нашим защитникам, которые возвращаются с фронта на отдых и должні получить определенный перечень услуг», — сказал спикер ОВА.

В мае прошлого года в Одесской ОВА также заявляли, что все пляжи в течение сезона будут закрыты. Однако периодически на пляжах области отдыхающие подрывались на минах.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Одесская область Одесса Война России против Украины

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