В Одесской области в результате пожара в рекреационной зоне сгорела база отдыха Сегодня, 01:43 5609 Цей матеріал також доступний українською Лиманская ОТГ/Думская В результате пожара сгорели несколько домиков для отдыхающих Лиманская ОТГ/Думская

В пятницу, 28 июня, в рекреационной зоне Катранка на территории Татарбунарского района Одесской области произошел пожар.

Об этом со ссылкой на председателя Лиманской объединенной громады Василия Резниченко передает Думская.

По его словам, огонь вспыхнул на территории неработающей базы отдыха, после чего из-за сухой травы начал быстро распространяться по территории рекреационной зоны.

В результате пожара никто из людей не пострадал.

Фото: Лиманская ОТГ/Думская

В то же время огонь уничтожил несколько домиков для отдыхающих и 4 га травы.