СБУ заявила о задержании агентов ФСБ, которые готовили один из самых масштабных ударов по Одесской области

Как сообщили в СБУ, ее сотрудники задержали завербованных ФСБ 29-летнего жителя Одесской области и его 56-летнюю сообщницу (Фото: https://t.me/SBUkr)

СБУ задержала завербованных ФСБ украинцев по подозрению в подготовке ракетного удара российских оккупантов по хранилищу селитры в одном из портов в Одесской области.

Об этом 16 июля сообщается в официальном Telegram-канале украинской спецслужбы.

По версии следствия, кураторы из РФ поставили задачу фигурантам выяснить, хранятся ли взрывоопасные удобрения на одном из транзитных складов. Если бы выяснилось, что те действительно там, то оккупанты собирались ударить по складу ракетами.

Как сообщили в СБУ, ФСБ завербовало 29-летнего жителя Одесчины и его 56-летнюю сообщницу.

Сперва фигурант устроился разнорабочим в порт, где начал отслеживать прибытие морских грузов. Вскоре он нашел заполненные селитрой резервуары, сразу доложил в Москву, а также отправил координаты.

Сотрудникам СБУ удалось быстро задержать фигуранта. При этом с места потенциального удара оккупантов заранее вывезли всю селитру.

Позже была задержана и сообщница фигуранта. Следствие установлено, что та на своем авто доставляла фигуранта на «тестовые задания» ФСБ — в частности, тот поджигал релейные шкафы Укрзализныци.

Во время обысков у подозреваемых СБУ нашла доказательства работы на РФ, а также запас боевых гранат.

Правоохранители сообщили фигурантам о подозрении по двум статьям УК Украины:

ч. 2 ст. 111 ( государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 1 ст. 263 ( незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Суд отправил злоумышленников под стражу. им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.