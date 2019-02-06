В Одесской области руководитель налоговой инспекции вымогал у предприятий процент от оборота средств Сегодня, 09:38 106 Цей матеріал також доступний українською СБУ Чиновник угрожал созданием препятствий в работе предприятий СБУ

Руководителя налоговой инспекции одного из районов Одесской области уличили в систематическом взяточничестве.

Об этом сообщили в Службе Безопасности Украины.

Как было установлено следствием, чиновник вымогал деньги у представителей коммерческих структур за несоздание препятствий в их хозяйственной деятельности.

Как отмечается, за свои "услуги" налоговик получал процент, размер которого зависел от общего оборота денежных средств предприятия.

Фото: СБУ

Правоохранители задержали злоумышленника на рабочем месте после получения 10 тысяч гривен - второй части очередной взятки.