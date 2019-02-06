В Одесской области руководитель налоговой инспекции вымогал у предприятий процент от оборота средств
Руководителя
налоговой инспекции одного из районов Одесской области уличили в систематическом
взяточничестве.
Об этом сообщили
в Службе Безопасности Украины.
Как было
установлено следствием, чиновник вымогал деньги у представителей коммерческих
структур за несоздание препятствий в их хозяйственной деятельности.
Как отмечается,
за свои "услуги" налоговик получал процент, размер которого зависел от общего оборота денежных средств предприятия.
Правоохранители
задержали злоумышленника на рабочем месте после получения 10 тысяч гривен -
второй части очередной взятки.