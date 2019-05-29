В Одесской области разоблачили схему хищения средств из местного бюджета
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одесской области схему присвоения государственных средств.
Как сообщили в ведомстве, депутаты одного из поселковых советов совместно с руководством местного коммунального предприятия в течение нескольких лет списывали бюджетные средства на счета подставных лиц при начислении зарплат.
Кроме того, чиновники заключали «фиктивные» соглашения по благоустройству с приближенными к ним коммерческими структурами и подписывали фиктивные акты выполненных работ.
Таким образом своей коррупционной деятельность злоумышленники нанесли местному бюджету ущерб на более чем 5 млн гривен.