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В Одесской области разоблачили схему хищения средств из местного бюджета

Вчера, 12:01
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В Одесской области разоблачили схему хищения средств из местного бюджета - фото

СБУ

Чиновники нанесли бюджету ущерб на более чем 5 млн гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одесской области схему присвоения государственных средств.

Как сообщили в ведомстве, депутаты одного из поселковых советов совместно с руководством местного коммунального предприятия в течение нескольких лет списывали бюджетные средства на счета подставных лиц при начислении зарплат.

Кроме того, чиновники заключали «фиктивные» соглашения по благоустройству с приближенными к ним коммерческими структурами и подписывали фиктивные акты выполненных работ.

Таким образом своей коррупционной деятельность злоумышленники нанесли местному бюджету ущерб на более чем 5 млн гривен.

Теги:   Хищение средств Коррупция Одесская область

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