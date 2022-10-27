Не успел сбежать. Прокремлевского пропагандиста приговорили к 15 годам тюрьмы

27 октября, 15:34
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Злоумышленник был задержан, когда пытался выехать на неподконтрольную Украине территорию (Фото:4711018/pixabay.com)

Злоумышленник был задержан, когда пытался выехать на неподконтрольную Украине территорию (Фото:4711018/pixabay.com)

Саратский райсуд Одесской области приговорил к 15 годам лишения свободы местного коллаборанта, занимавшегося распространением кремлевской пропаганды.

Об этом в четверг, 27 октября, сообщили в Службе безопасности Украины.

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С началом полномасштабного российского вторжения злоумышленник установил контакты с руководством террористической организации «ДНР», которые поставили перед ним задачу заняться подрывной деятельностью.

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По заданию своих кураторов он начал администрировать одну из антиукраинских групп в соцсети ВКонтакте, где публиковал посты, оправдывавшие вооруженную агрессию РФ, превознося ее армию, и дискредитируя при этом ВСУ.

Кроме того, пособник оккупантов организовал сбор денег для помощи российской армии.

Впоследствии он согласился принять присягу террористической организации «ДНР», выехав для этого на неподконтрольную украинским властям территорию Донецкой области.

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«С собой прихватил даже „бонусный подарок“ врагу: информацию об оборонно-мобилизационной работе в Одесской области. Эти данные он получил из-за своих контактов в местной власти, которые он установил ранее, поскольку в прошлом неоднократно баллотировался в депутаты одного из райсоветов», — говорится в сообщении.

В итоге злоумышленника разоблачили и задержали, а суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid02pvmCLQK868iXuUxPxNMY7QriaQ2oravRnySNXVePi1aKoqtbyx3BRPHxzVfDH2YUl
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Одесская область Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Российская пропаганда Коллаборант Пропагандист Война России против Украины

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