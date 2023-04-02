В Одесской области произошел взрыв во дворе дома бывшей судьи — СМИ

2 апреля, 17:37
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Взрыв (Фото:via Думская / Telegram)

Взрыв (Фото:via Думская / Telegram)

В воскресенье, 2 апреля, во дворе дома бывшей судьи, расположенного в городе Балта Одесской области, произошел взрыв, сообщает Думская.

Источники издания в правоохранительных органах сообщили, что взрывной волной выбило окна, повредило фасад и двери. Также от взрыва на земле образовалась воронка.

Видео дня

На данный момент правоохранители выясняют все подробности происшествия.

Другие детали инцидента пока неизвестны.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Одесская область Судья

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