В Одесской области произошел взрыв во дворе дома бывшей судьи — СМИ 2 апреля, 17:37 Взрыв (Фото:via Думская / Telegram)

В воскресенье, 2 апреля, во дворе дома бывшей судьи, расположенного в городе Балта Одесской области, произошел взрыв, сообщает Думская.

Источники издания в правоохранительных органах сообщили, что взрывной волной выбило окна, повредило фасад и двери. Также от взрыва на земле образовалась воронка.

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На данный момент правоохранители выясняют все подробности происшествия.

Другие детали инцидента пока неизвестны.