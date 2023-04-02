В Одесской области произошел взрыв во дворе дома бывшей судьи — СМИ
Взрыв (Фото:via Думская / Telegram)
В воскресенье, 2 апреля, во дворе дома бывшей судьи, расположенного в городе Балта Одесской области, произошел взрыв, сообщает Думская.
Источники издания в правоохранительных органах сообщили, что взрывной волной выбило окна, повредило фасад и двери. Также от взрыва на земле образовалась воронка.
На данный момент правоохранители выясняют все подробности происшествия.
Другие детали инцидента пока неизвестны.