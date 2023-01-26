В Одесской области из-за ракетных ударов значительные проблемы с электроснабжением 26 января, 11:25 Исторический центр Одессы (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

В Одесской области значительные проблемы с электроснабжением из-за попадания российских ракет в несколько объектов энергетической инфраструктуры в этом и других регионах.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Одесской ОВА Максим Марченко.

Он отметил, что энергетики уже приступили к ремонтным работам, но они требуют времени.

Глава ОВА сообщил, что дал поручение подключить к генераторам там, где позволяет мощность, водные и канализационные насосные станции, организовать подвоз воды для жителей и обеспечить работу Пунктов Несокрушимости.

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Он попросил отнестись к ситуации с пониманием и заверил, что власти и энергетики делают все возможное для ликвидации последствий вражеского удара.

«Пока вражеские самолеты все еще в воздухе, продолжается воздушная тревога, прошу жителей области находиться в укрытиях до отбоя!» — написал Марченко.

Утром 26 января Украина отражает новую ракетную атаку РФ.

В Киеве раздались взрывы в Днепровском районе. Также в Голосеевском районе упала часть ракеты. Мэр Виталий Кличко сообщил, что в этом районе есть информация об одном погибшем и двух раненых.

В Одесской области есть повреждения двух объектов критической энергетической инфраструктуры.

Также есть попадание вражеских ракет в Винницкой области .