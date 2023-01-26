В Одесской области из-за ракетных ударов значительные проблемы с электроснабжением
Исторический центр Одессы (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)
В Одесской области значительные проблемы с электроснабжением из-за попадания российских ракет в несколько объектов энергетической инфраструктуры в этом и других регионах.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Одесской ОВА Максим Марченко.
Он отметил, что энергетики уже приступили к ремонтным работам, но они требуют времени.
Глава ОВА сообщил, что дал поручение подключить к генераторам там, где позволяет мощность, водные и канализационные насосные станции, организовать подвоз воды для жителей и обеспечить работу Пунктов Несокрушимости.
Он попросил отнестись к ситуации с пониманием и заверил, что власти и энергетики делают все возможное для ликвидации последствий вражеского удара.
«Пока вражеские самолеты все еще в воздухе, продолжается воздушная тревога, прошу жителей области находиться в укрытиях до отбоя!» — написал Марченко.
Утром 26 января Украина отражает новую ракетную атаку РФ.
В Киеве раздались взрывы в Днепровском районе. Также в Голосеевском районе упала часть ракеты. Мэр Виталий Кличко сообщил, что в этом районе есть информация об одном погибшем и двух раненых.
В Одесской области есть повреждения двух объектов критической энергетической инфраструктуры.
Также есть попадание вражеских ракет в Винницкой области .