В Черном море сегодня шторм. Жителей Одесской области предупреждают о минной опасности
Черное море (Фото:Думская)
В воскресенье, 26 марта, в Черном море наблюдается шторм. Жителей Одесской области предупреждают о возможной опасности дрейфующих мин, которые могут взрываться вдоль побережья.
Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.
«В море штормит: такие погодные условия повышают минную опасность. Вражеские взрывоопасные предметы могут дрейфовать вдоль побережья», – написал он.
По словам Братчука, также существует угроза детонации мин и выбрасывания на берег.