В Черном море сегодня шторм. Жителей Одесской области предупреждают о минной опасности 26 марта, 09:07 Черное море (Фото:Думская)

В воскресенье, 26 марта, в Черном море наблюдается шторм. Жителей Одесской области предупреждают о возможной опасности дрейфующих мин, которые могут взрываться вдоль побережья.

Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

«В море штормит: такие погодные условия повышают минную опасность. Вражеские взрывоопасные предметы могут дрейфовать вдоль побережья», – написал он.

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По словам Братчука, также существует угроза детонации мин и выбрасывания на берег.