В Одесской области полицейский дубинкой избил пассажира — видео 14 июня, 19:10 Цей матеріал також доступний українською скрин видео Bessarabia INFORM Полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей скрин видео Bessarabia INFORM

Полиция Одесской области начала служебную проверку по факту избиения полицейским пассажира остановленного автомобиля.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, сотрудник Белгород-Днестровского отдела полиции несколько раз ударил мужчину дубинкой.

Потерпевший - пассажир автомобиля, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Следователи установили, что между правоохранителем и пассажиром возник конфликт. Мужчина обратился в медицинское учреждение и местный отдел полиции.

На время служебного расследования сотрудника полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Видео избиения было обнародовано на Youtube.

По версии потерпевших, они направлялись со стороны Затоки в Белгород-Днестровский, когда их остановил патруль полиции, который до этого ехал за ними. Правоохранители утверждали, что водитель пересек сплошную линию разметки. Водитель отрицал это. По его словам, он видел позади патрульный автомобиль и не стал бы нарушать ПДД на глазах у сотрудников полиции.