В Одесской области полицейский дубинкой избил пассажира — видео
Полиция Одесской области начала служебную проверку по факту избиения полицейским пассажира остановленного автомобиля.
Как сообщили в областном управлении Нацполиции, сотрудник Белгород-Днестровского отдела полиции несколько раз ударил мужчину дубинкой.
Потерпевший - пассажир автомобиля, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Следователи установили, что между правоохранителем и пассажиром возник конфликт. Мужчина обратился в медицинское учреждение и местный отдел полиции.
На время служебного расследования сотрудника полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей.
Видео избиения было обнародовано на Youtube.
По версии потерпевших, они направлялись со стороны Затоки в Белгород-Днестровский, когда их остановил патруль полиции, который до этого ехал за ними. Правоохранители утверждали, что водитель пересек сплошную линию разметки. Водитель отрицал это. По его словам, он видел позади патрульный автомобиль и не стал бы нарушать ПДД на глазах у сотрудников полиции.