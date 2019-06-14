Маша Ефросинина
Выдохните. Как бороться со стрессом
Дмитрий Запорожец
Равиоли с морковью и щеки океанических рыб. Пять лучших ресторанов мира для меня
Валерий Пекар
Двухпалатный парламент. Хорошо или плохо?
Джуди Демпси
Ахиллесова пята Европы
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

В Одесской области полицейский дубинкой избил пассажира — видео

14 июня, 19:10
Цей матеріал також доступний українською
В Одесской области полицейский дубинкой избил пассажира — видео - фото

скрин видео Bessarabia INFORM

Полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей

Полиция Одесской области начала служебную проверку по факту избиения полицейским пассажира остановленного автомобиля.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, сотрудник Белгород-Днестровского отдела полиции несколько раз ударил мужчину дубинкой.

Потерпевший - пассажир автомобиля, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Следователи установили, что между правоохранителем и пассажиром возник конфликт. Мужчина обратился в медицинское учреждение и местный отдел полиции.

На время служебного расследования сотрудника полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Видео избиения было обнародовано на Youtube.

По версии потерпевших, они направлялись со стороны Затоки в Белгород-Днестровский, когда их остановил патруль полиции, который до этого ехал за ними. Правоохранители утверждали, что водитель пересек сплошную линию разметки. Водитель отрицал это. По его словам, он видел позади патрульный автомобиль и не стал бы нарушать ПДД на глазах у сотрудников полиции.

Теги:   Полиция Одесская область

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

События

Сегодня, 13:42

img
Зеленскому показали учения морской охраны в Азовском море
Политика

Сегодня, 08:44

img
Первые лица. Топ-10 кандидатов от партий, которые проходят в Раду
Бокс

Сегодня, 14:10

img
Усик отказался от своего последнего чемпионского титула

ТОП 3

События

Сегодня, 01:59

img
Стали известны подробности взрыва в центре Киева
14502
События

Вчера, 11:23

img
ДТП возле автовокзала в Киеве: погибли четыре человека
10752
Компании/Рынки

14 июня, 18:06

img
Телеканал ZIK купил нардеп из окружения Медведчука
4466

Новости Одессы

img
Во дворике одесского музея спел Борис Гребенщиков
img
На Киевской трассе Kia врезалась в "Жигули": есть пострадавшие
img
Два одессита стали чемпионами мира по футболу в составе юношеской сборной