В Одесской области военкома, который стал долларовым миллионером во время войны, отправили на фронт 4 августа, 11:25 В Одесской области военкома, который стал долларовым миллионером во время войны, отправили на фронт (Фото:Сергей Братчук/Telegram)

В Одесской области военкома Егора Смирнова, который стал долларовым миллионером и устроил в ТЦК двух своих соратников, переведен для дальнейшей службы в одну из бригад, выполняющую задачи на переднем рубеже.

Об этом заявил Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки в Facebook.

В сообщении говорится, что такое решение является реакцией на общественный резонанс и принято «в рамках общих мер по выравниванию боевой нагрузки на личный состав».

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Ранее в соцсетях распространили информацию о том, что «депутат и военком из города Южный — Смирнов — стал долларовым миллионером во время войны, еще и пригрев в ТЦК двух своих соратников».

Сообщалось, якобы у него появилось несколько гектаров земли на берегу Черного моря, 500 кв. метров коммерческой недвижимости и парковка на 938 кв. метров.

Одесский ТЦК заявил, что командование однозначно осуждает любые способы незаконного обогащения, злоупотребления должностными полномочиями и не позволит прикрывать подобные сделки военной службой.

Также отмечается, что была инициирована проверка правоохранительными органами по компетенции в отношении обнародованной информации. Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в военкоматах должны работать люди, «которые видели и прошли войну». По его словам, недавние проверки «военкоматов» обнаружили много «откровенно отвратительных» злоупотреблений.

22 июля Зеленский сообщил о проверках начальников территориальных центров комплектования всех уровней после того, как ГБР объявило подозрение скандальному экс-военкому Одесской области Евгению Борисову, который имел элитную недвижимость в Испании, купленную во время военного положения.