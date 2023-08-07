«Уже в эти выходные». В Одесской области открывают пляжный сезон 7 августа, 20:14 Пляж в Одессе (Фото:Yevhen1971 / pixabay)

Одесская ОГА планирует открыть пляжный сезон до выходных, поэтому поручила до 10 августа подготовить пляжи.

Об этом в понедельник, 7 августа, сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram.

«Открываем море к бархатному сезону», — подчеркнул Кипер.



Кипер отметил, что подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС сорвал начало пляжного сезона в Одессе. Однако по состоянию на 7 августа качество воды в Черном море стабилизировалось и соответствует всем санитарным нормам.



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«Подписал распоряжение по подготовке доступа людей на пляжи», — написал глава Одесской ОГА.



По его словам, пляжи должны быть оборудованы:



защитными сетками, которые не позволяют минам приближаться к берегу;



наблюдательно-спасательными постами;

буями;

громкоговорителями;

укрытиями, находящимися неподалеку.

Кипер отметил, что до 17:00 10 августа Одесская, Белгород-Днестровская и Измаильская РВА должны провести соответствующую подготовку пляжей и подать акты в Одесскую ОВА.



Он добавил, что те, кто не успеют этого сделать, могут подать акты позже.



«Но призываю всех уложиться в сроки, чтобы уже в эти выходные Одесская область могла встречать туристов. По прогнозу будет до +30, поэтому ждем всех на наши лучшие в мире пляжи», — подчеркнул Кипер.

2 мая председатель Общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук сообщил, что в этом году одесские пляжи снова будут закрыты для отдыха.

24 мая начальник Одесского РОА Юрий Крук и командующий ОУВ Дунай Вадим Калабуров издали совместный приказ о проведении мероприятий по подготовке к открытию некоторых пляжей.