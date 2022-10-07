Получал денежное вознаграждение. В Одесской области к 15 годам заключения приговорен агент ФСБ, который передавал врагу разведданные

7 октября, 15:27
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Агент ФСБ приговорен к 15 годам заключения (Фото:www.gp.gov.ua)

Агент ФСБ приговорен к 15 годам заключения (Фото:www.gp.gov.ua)

Офис генпрокурора сообщил, что в Одесской области к 15 годам заключения приговорен агент ФСБ под псевдонимом «Профессор».

Прокуроры в суде доказали, что мужчина после 24 февраля 2022 был завербован представителями ФСБ страны-агрессора и получил от российских кураторов псевдоним «Профессор».

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«Он собирал информацию о местах расположения блокпостов, количестве и вооружении украинских защитников, сил противовоздушной обороны, командных пунктов, правоохранительных органов и спецслужб, промышленных объектов военного назначения на территории области», — говорится в сообщении ведомства.

Также он собирал информацию о местах поражения ракетными ударами.

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Мужчина разведывал способы укрепления штаба ОК Юг, Одесской областной военной администрации, СБУ и ГУНП в области.

В прокуратуре сообщили, что развединформацию в виде текстовых сообщений и координат с фото и видеосопровождением он передавал почти каждый день и получал денежное вознаграждение на карточный счет.

В судебном заседании мужчина вину признал полностью и предоставил разоблачающие показания.

Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

https://www.youtube.com/watch?v=uzuyZPIl5uY
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Одесская область ФСБ Война России против Украины

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